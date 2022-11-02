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Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны

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Киев, Среда 02 ноября 2022 12:21
Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Для Украины даже после окончания войны самым главным приоритетом останется безопасность. Это касается не только нашего государства, но и других стран, когда-то пострадавших от действий России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью чешскому телевидению.

"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу", - заявил он.

Он отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде. Кроме того, речь идет о безопасности в городах.

Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его словам, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.

Напомним, 31 октября премьер-министр Чехии Петр Фиал прибыл в Киев с рабочим визитом. Он провел встречу с Владимиром Зеленским.

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