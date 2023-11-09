Зеленський назвав головні кроки для закінчення гарячої стадії війни

"Все закінчиться миром, але не нашим миром із Росією - вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету - це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім - відновлення справедливості", - заявив він.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна не піде на поступки. Втім він не заперечив, що такі пропозиції лунають.

"Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми", - наголосив президент України.

Глава держави підкреслив, що сьогодні неможливо говорити про будь-які відносини з Росією, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь.

"Це залежатиме від того, як Росія закінчить цю війну. Чи вона вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові їхні покоління просити вибачення, чи буде відновлено справедливість через вироки суду", - зазначив Зеленський.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило, що українська і російська делегації обговорюють три питання: обмін полоненими і тілами загиблих військових, судноплавство у Чорному морі та повернення депортованих українських дітей.

Також американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.