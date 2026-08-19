Зеленський назвав головне завдання Хмари на посаді міністра оборони

За словами глави держави, одним із головних завдань нового міністра оборони Євгенія Хмари має стати перебудова роботи всієї системи оборони України. Йдеться про виробництво та закупівлю озброєння, його постачання до військ, а також посилення захисту від російських ударів.

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах - це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські військові мають отримувати все необхідне для відбиття російських атак, утримання позицій на фронті та проведення активних операцій.

Окремо президент зупинився на необхідності завдавати Росії відчутних ударів у відповідь на її терор. За його словами, Україна має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну.

Зеленський також позитивно відзначив досвід Хмари, який раніше служив у "Альфі".

"Євгеній Хмара своєю службою ще в "Альфі" довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками", - зазначив президент.

Він розраховує, що Міноборони разом з українськими виробниками зброї зможе розширити можливості застосування далекобійних ударів, а також посилити захист українського неба.

Окремий акцент Зеленський зробив на співпраці Міноборони з військовим командуванням. За його словами, наразі вже налагоджена взаємодія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені - і будемо впевнені - у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо", - підсумував президент.