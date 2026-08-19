Зеленский назвал главную задачу Хмары на должности министра обороны

По словам главы государства, одной из главных задач нового министра обороны Евгения Хмары должно стать перестройка работы всей системы обороны Украины. Речь идет о производстве и закупке вооружения, его снабжении войсками, а также усилении защиты от российских ударов.

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях - это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы поставки в войска", - заявил Зеленский.

Он отметил, что украинские военные должны получать все необходимое для отражения российских атак, удержания позиций на фронте и проведения активных операций.

Отдельно президент остановился на необходимости наносить России ощутимые удары в ответ на ее террор. По его словам, Украина должна работать над тем, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну.

Зеленский также положительно отметил опыт Хмары, ранее служившего в "Альфе".

"Евгений Хмара своей службой еще в "Альфе" доказал, что он слов на ветер не бросает и точно знает, что окупантов не бьют пустыми обещаниями", - отметил президент.

Он рассчитывает, что Минобороны вместе с украинскими оружейными производителями сможет расширить возможности применения дальнобойных ударов, а также усилить защиту украинского неба.

Отдельный упор Зеленский сделал на сотрудничестве Минобороны с военным командованием. По его словам, уже налажено взаимодействие Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Перед зимой мы в Украине должны быть уверены – и будем уверены – в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно", - подытожил президент.