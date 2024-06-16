Зеленський назвав головне завдання на фронті на сьогоднішній день

На сьогоднішній день головне завдання для української армії - це зупинити наступ росіян у Харківській області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в Youtube.
"Якщо чесно, то наше завдання сьогодні - не дати можливості успіху РФ в наступальній операції на Харківщині", - сказав він.
Водночас він сказав, що не буде говорити про плани на рік.
"Вважаю, що ситуація сьогодні краща, вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам. Вважаю, що найближчим часом завдяки партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам на полі бою міцніші", - додав Зеленський.
Нагадаємо, російська армія почала наступ у Харківській області з 10 травня та захопила декілька сіл та частину міста Вовчанськ. З 8 червня Росія призупинила атаки на Харківському напрямку. Зараз там тривають контрудари української армії.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (51%) вважають, що Україна має воювати, поки не звільнить всю територію до кордонів 1991 року. Ще 12% заявили, що треба воювати до звільнення територій, втрачених з лютого 2022 року.
Крім того, 8% заявили, що потрібно захищати свої позиції і зосередитися на виснаженні Росії, але не переходити в наступ, а 26% - шукати компроміс для припинення війни шляхом переговорів.