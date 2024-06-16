Зеленский назвал главную задачу на фронте на сегодняшний день

На сегодняшний день главная задача украинской армии - это остановить наступление россиян в Харьковской области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube
"Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине", - сказал он.
В то же время, он сказал, что не будет говорить о планах на год.
"Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и ответ захватчикам на поле боя будет сильнее", - добавил Зеленский.
Напомним, российская армия начала наступление в Харьковской области с 10 мая и захватила несколько сел и часть города Волчанск. С 8 июня Россия приостановила атаки в Харьковском направлении. Сейчас там продолжаются контрудары украинской армии.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (51%) считают, что Украина должна воевать, пока не освободит всю территорию до границ 1991 года. Еще 12% заявили, что нужно воевать до освобождения территорий, утраченных с февраля 2022 года.
Кроме того, 8% заявили, что нужно защищать свои позиции и сосредоточиться на истощении России, но не переходить в наступление, а 26% - искать компромисс для прекращения войны путем переговоров.