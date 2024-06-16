Зеленский назвал главную задачу на фронте на сегодняшний день

"Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине", - сказал он.

В то же время, он сказал, что не будет говорить о планах на год.

"Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и ответ захватчикам на поле боя будет сильнее", - добавил Зеленский.