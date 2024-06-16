Зеленський назвав головне завдання на фронті на сьогоднішній день

На сьогоднішній день головне завдання для української армії - це зупинити наступ росіян у Харківській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в Youtube.

"Якщо чесно, то наше завдання сьогодні - не дати можливості успіху РФ в наступальній операції на Харківщині", - сказав він.

Водночас він сказав, що не буде говорити про плани на рік.

"Вважаю, що ситуація сьогодні краща, вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам. Вважаю, що найближчим часом завдяки партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам на полі бою міцніші", - додав Зеленський.