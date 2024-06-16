Зеленский назвал главную задачу на фронте на сегодняшний день

На сегодняшний день главная задача украинской армии - это остановить наступление россиян в Харьковской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube

"Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине", - сказал он.

В то же время, он сказал, что не будет говорить о планах на год.

"Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и ответ захватчикам на поле боя будет сильнее", - добавил Зеленский.