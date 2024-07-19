ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 15:16
UA EN RU
Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України Фото: Володимир Зеленський на засіданні уряду Великої Британії (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Путіна залишається єдина перевага у війні проти України - запас радянської зброї, гроші та зневага до життя людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на засіданні уряду Великої Британії.

Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. "Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними", - сказав він.

"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, - це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", - заявив президент України.

Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

"І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою", - додав президент.

Раніше видання The Economist повідомляло про те, що у Росії закінчується радянська зброя. Видання порахувало, що з перші два роки війни Росі втратила близько 3 тисяч танків та 5 тисяч інших броньованих машин. The Economist прогнозує, що наступного року році росіяни ймовірно перейдуть в оборону.

У 2024 році Росія проводить наступ на декількох напрямках фронту. За даними британської розвідки, Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці - травень та червень. Однак, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця - приблизно стільки ж, скільки втрачає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
"Компанії у нокдауні". Як глобальний ІТ-збій зачепив світових гігантів та позначився на Україні
"Компанії у нокдауні". Як глобальний ІТ-збій зачепив світових гігантів та позначився на Україні
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла