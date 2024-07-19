Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України
У Путіна залишається єдина перевага у війні проти України - запас радянської зброї, гроші та зневага до життя людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на засіданні уряду Великої Британії.
Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. "Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними", - сказав він.
"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, - це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", - заявив президент України.
Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.
"І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою", - додав президент.
Раніше видання The Economist повідомляло про те, що у Росії закінчується радянська зброя. Видання порахувало, що з перші два роки війни Росі втратила близько 3 тисяч танків та 5 тисяч інших броньованих машин. The Economist прогнозує, що наступного року році росіяни ймовірно перейдуть в оборону.
У 2024 році Росія проводить наступ на декількох напрямках фронту. За даними британської розвідки, Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці - травень та червень. Однак, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця - приблизно стільки ж, скільки втрачає.