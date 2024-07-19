Зеленский назвал единственное преимущество России в войне против Украины
У Путина остается единственное преимущество в войне против Украины – запас советского оружия, деньги и пренебрежение к жизни людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании правительства Великобритании .
Как отметил президент, во многих аспектах Россия слабее. Их разведка слабее. "Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не сильны", - сказал он.
"Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - заявил президент Украины.
Зеленский призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.
"И за его презрение к человеческой жизни он должен заплатить – своими потерями и своим поражением", - добавил президент.
Ранее издание The Economist сообщало о том, что у России заканчивается советское оружие. Издание посчитало, что за первые два года войны Росси потеряла около 3 тысяч танков и 5 тысяч других бронированных машин. The Economist прогнозирует, что в следующем году россияне предположительно перейдут в оборону.
В 2024 году Россия проводит наступление на нескольких направлениях фронта. По данным британской разведки, Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца – май и июнь. Однако, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно – примерно столько же, сколько теряет.