ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал единственное преимущество России в войне против Украины

Украина, Пятница 19 июля 2024 15:16
UA EN RU
Зеленский назвал единственное преимущество России в войне против Украины Фото: Владимир Зеленский на заседании правительства Великобритании (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

У Путина остается единственное преимущество в войне против Украины – запас советского оружия, деньги и пренебрежение к жизни людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании правительства Великобритании .

Как отметил президент, во многих аспектах Россия слабее. Их разведка слабее. "Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не сильны", - сказал он.

"Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - заявил президент Украины.

Зеленский призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.

"И за его презрение к человеческой жизни он должен заплатить – своими потерями и своим поражением", - добавил президент.

Ранее издание The Economist сообщало о том, что у России заканчивается советское оружие. Издание посчитало, что за первые два года войны Росси потеряла около 3 тысяч танков и 5 тысяч других бронированных машин. The Economist прогнозирует, что в следующем году россияне предположительно перейдут в оборону.

В 2024 году Россия проводит наступление на нескольких направлениях фронта. По данным британской разведки, Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца – май и июнь. Однако, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно – примерно столько же, сколько теряет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света