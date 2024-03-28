Зеленський назвав єдину мету Путіна, заради якої той використовує теракт під Москвою
Диктатор Володимир Путін використовує нещодавній теракт під Москвою з єдиною метою. Він хоче виправдати, що "України не існує".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Реакція Путіна на теракт не здивувала Зеленського
За словами Зеленського, зміна уваги всього світу - це не все, чим намагався скористатися диктатор Володимир Путін.
Для нього не стало сюрпризом, коли Путін спробував звинуватити Україну в нібито причетності до нещодавнього теракту під Москвою.
Відповідальність за нього на себе взяла ІДІЛ, а офіційні особи США кажуть, що немає нічого, що могло б поставити під сумнів це твердження. Зеленський назвав інсинуації Путіна "сміховинними".
"Навіть після того, як ІДІЛ взяла на себе відповідальність!" - здивувався президент Зеленський.
Заради чого Путін використовує теракт
Президент Зеленський сказав, що Путіна не хвилює, чи це терористичний акт, чи це економічний акт, чи це нафтова промисловість, чи будь-яка з цих сфер.
Путін використовує це для максимального об'єднання свого суспільства.
"Він використовує все це тільки з однією метою - виправдати, що "України не існує", - сказав Зеленський.
Теракт під Москвою
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.
Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.
Пізніше у РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.
Як заявив вчора, 27 березня, начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.
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