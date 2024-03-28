Зеленский назвал единственную цель Путина, ради которой тот использует теракт под Москвой

Диктатор Владимир Путин использует недавний теракт под Москвой с единственной целью. Он хочет оправдать, что "Украины не существует".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Реакция Путина на теракт не удивила Зеленского

По словам Зеленского, изменение внимания всего мира - это не все, чем пытался воспользоваться диктатор Владимир Путин.

Для него не стало сюрпризом, когда Путин попытался обвинить Украину в якобы причастности к недавнему теракту под Москвой.

Ответственность за него на себя взяла ИГИЛ, а официальные лица США говорят, что нет ничего, что могло бы поставить под сомнение это утверждение. Зеленский назвал инсинуации Путина "смехотворными".

"Даже после того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность!" - удивился президент Зеленский.

Ради чего Путин использует теракт

Президент Зеленский сказал, что Путина не волнует, это террористический акт, или это экономический акт, или это нефтяная промышленность, или любая из этих сфер.

Путин использует это для максимального объединения своего общества.

"Он использует все это только с одной целью - оправдать, что "Украины не существует", - сказал Зеленский.

Теракт под Москвой