Зеленський назвав єдиний дієвий спосіб примусити Росію до миру

Москву не хвилюють мільйонні втрати на війні проти України. Але санкції, нафта по 30 доларів та відсутність грошей в бюджеті можуть змусити Росію шукати миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Global Security Forum .

"Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну у Європу. Росію не можна схилити до миру вмовляннями. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть. Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти Росії", - зазначив президент.

За його словами, метою має бути значне скорочення нафтових доходів і фінансових можливостей Росії.

Нафта по 30 доларів

"Якщо російська нафта продаватиметься не дорожче 30 доларів за барель, то Москва раптом зазвучить миролюбно. І ми маємо перекрити всі лазівки, які дають змогу фінансувати російський федеральний бюджет", - сказав він.

Зеленський наголосив, що насправді Росію не хвилюють людські втрати. "Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру", - зазначив він.

На його думку, Кремль турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли Москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й партнерів у Європі та в усьому світі.

"Росію хвилюють гроші, так званий престиж у зовнішній політиці та наш опір. Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей", - додав президент.

Зеленський закликав дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, "а як на безпековий виклик для всіх нас".