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Зеленський назвав два питання, які не обговорюватиме з Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Є два пункти, які Україна не буде обговорювати з Росією на майбутніх перемовинах. Вони стосуються армії та економічних гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я не хочу з ними (з РФ, - ред) обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців. Також я не збираюсь з ними проговорювати економічні гарантії безпеки, де Європейський Союз - головна економічна гарантія безпеки для України", - сказав він.

Ці два пункти президент назвав "безумовними речами, які нам потрібні".

"Тисячі людей в тюрмах, не тільки військові, вони всі повинні бути в своїх сім'ях, а тих, кого вони закатували - ми повинні їх всіх отримати і повернути додому. На жаль, навіть загиблих. Це безумовні речі, які повинні бути", - констатував Зеленський.

Він також підкреслив, що ті території, які тимчасово окуповані Росією, вони - тимчасово окуповані і "вони російськими не стануть ніколи".

Візит Зеленського до Фінляндії

У вівторок, 18 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Фінляндії. Літак із ним приземлився в аеропорту "Гельсінкі-Вантаа".

Під час спілкування з журналістами цього ж дня Зеленський заявив, що Росія почала стягувати свої війська до прикордоння Сумської області. Росіяни також готують наступ на кількох напрямках.

Додамо, що на початку січня Зеленський говорив, що в Силах оборони України служать 980 тисяч осіб і українська армія є найбільшою в Європі.

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