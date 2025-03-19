Зеленский назвал два вопроса, которые не будет обсуждать с Россией

"Я не хочу с ними (с РФ, - ред) обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев. Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности, где Европейский Союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - сказал он.

Эти два пункта президент назвал "безусловными вещами, которые нам нужны".

"Тысячи людей в тюрьмах, не только военные, они все должны быть в своих семьях, а тех, кого они замучили - мы должны их всех получить и вернуть домой. К сожалению, даже погибших. Это безусловные вещи, которые должны быть", - констатировал Зеленский.

Он также подчеркнул, что те территории, которые временно оккупированы Россией, они - временно оккупированы и "они российскими не станут никогда".