Зеленський назвав два питання, які не обговорюватиме з Росією

Є два пункти, які Україна не буде обговорювати з Росією на майбутніх перемовинах. Вони стосуються армії та економічних гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я не хочу з ними (з РФ, - ред) обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців. Також я не збираюсь з ними проговорювати економічні гарантії безпеки, де Європейський Союз - головна економічна гарантія безпеки для України", - сказав він.

Ці два пункти президент назвав "безумовними речами, які нам потрібні".

"Тисячі людей в тюрмах, не тільки військові, вони всі повинні бути в своїх сім'ях, а тих, кого вони закатували - ми повинні їх всіх отримати і повернути додому. На жаль, навіть загиблих. Це безумовні речі, які повинні бути", - констатував Зеленський.

Він також підкреслив, що ті території, які тимчасово окуповані Росією, вони - тимчасово окуповані і "вони російськими не стануть ніколи".