ua en ru
Ср, 19 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский назвал два вопроса, которые не будет обсуждать с Россией

Украина, Среда 19 марта 2025 13:05
UA EN RU
Зеленский назвал два вопроса, которые не будет обсуждать с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Есть два пункта, которые Украина не будет обсуждать с Россией на будущих переговорах. Они касаются армии и экономических гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Я не хочу с ними (с РФ, - ред) обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев. Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности, где Европейский Союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - сказал он.

Эти два пункта президент назвал "безусловными вещами, которые нам нужны".

"Тысячи людей в тюрьмах, не только военные, они все должны быть в своих семьях, а тех, кого они замучили - мы должны их всех получить и вернуть домой. К сожалению, даже погибших. Это безусловные вещи, которые должны быть", - констатировал Зеленский.

Он также подчеркнул, что те территории, которые временно оккупированы Россией, они - временно оккупированы и "они российскими не станут никогда".

Визит Зеленского в Финляндию

Во вторник, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Самолет с ним приземлился в аэропорту "Хельсинки-Вантаа".

Во время общения с журналистами в этот же день Зеленский заявил, что Россия начала стягивать свои войска к приграничью Сумской области. Россияне также готовят наступление на нескольких направлениях.

Добавим, что в начале января Зеленский говорил, что в Силах обороны Украины служат 980 тысяч человек и украинская армия является крупнейшей в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Финляндия Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО
Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия