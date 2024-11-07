Зеленський назвав "диванними експертами" тих, хто пропонує йому припинення вогню без гарантій

Люди, які пропонують Україні припинення вогню без гарантій безпеки - це "диванні експерти", які ніколи не переживали війну. Вони не розуміють, чим будь-які домовленості з РФ можуть обернутися для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

"Але є небезпечна риторика. Ми розуміємо, хто її підіймає та впроваджує. Що стосується припинення вогню. Спочатку припинення вогню, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають? Вони там гинуть? Руйнуються ваші домівки? Про що мова? Хто такі ви?", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що припинення вогню, яке було з 2014 року, коли росіяни окупували Крим та частину Донбасу, закінчилося РФ підготовкою до повномасштабного вторгнення.

За словами президента, це говорить про те, що припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України - це "підготовка до продовження окупації України та руйнації нашої незалежності та суверенітету".

"Це називається сьогодні "диванні експерти". По-іншому це не називається. Люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках та фільмах. Люди, які мають роки чи місяці спілкування з Путіним, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, її наслідків та ризиків для себе", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що всі чітко розуміють, що просто припинення вогню - це сьогодні "модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут (на саміті у Будапешті - ред.), почути від Бразилії, Китаю, і важливо, що точно ми чуємо це від Росії".

"Це прекрасна модель для РФ. Припинення вогню, а потім інше, треба чітко розуміти, що таке "інше". У нас було припинення вогню, а далі був пункт "обмін полонених". Так я вам нагадаю, що навіть обміну полонених не було. Люди в тюрмах 10 років. Після припинення вогню настала заморозка конфлікту", - додав президент.

Зеленський нагадав, що коли він став президентом України у 2019 році, домовлявся з Путіним про обмін "всіх на всіх".

"Тоді обміняли 130 людей, а не "всіх на всіх". Тому не можна казати "потім подивимось". Це абсолютно непрофесійно, і найстрашніше - невідповідально. Чіткий план повинен бути", - підкреслив глава держави.

Президент вважає, що кожен лідер має право висловлювати свою думку, але не пропагандувати.

"Бо спочатку ти маєш вплив на своє суспільство, потім на інших, а потім ти раптом decision maker. Decision maker - це той, хто може зараз зупинити війну. Якщо ти не можеш зараз зупинити війну і не можеш 10 років це зробити, то ти не decision maker", - зазначив він.

Зеленський також додав, що дивно чути від країни, яка проти вступу України до НАТО, пропозиції про припинення вогню.

"Припинення вогню пропонує вам лідер, який проти України в НАТО. Уявіть цей нонсенс. Чому? Бо припинення вогню йде тоді, коли жертва знає, що у неї будуть гарантії безпеки. Тому лідер, який пропонує припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки, - просто оратор", - наголосив президент.