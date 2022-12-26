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Зеленський назвав ділянки фронту, які потребують максимуму сил та концентрації

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими на фронті, вони потребують максимуму сил та концентрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси - а це значні ресурси - щоб вичавити бодай якесь просування", - зазначив президент.

Він також висловив подяку українським військовим, які не лише твердо стоять на позиціях, а й знаходять можливості для того, щоб вибивати окупантів та "мінусувати" їх.

"Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірничо-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів у Донецькій області. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту та 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямі. Молодці, хлопці! Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми виграємо для України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 грудня українські військові провели штурм позицій росіян. Вони ліквідували частину ворогів, а решту взяли в полон.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України під час боїв у лісах під Кремінною (Луганська область) затрофеїли новий російський танк.

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