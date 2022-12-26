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Зеленский назвал участки фронта, которые требуют максимума сил и концентрации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бахмутский и другие направления на Донбассе остаются самыми сложными на фронте, они требуют максимума сил и концентрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы - чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - отметил президент.

Он также выразил благодарность украинским военным, которые не только твердо стоят на позициях, но и находят возможности для того, чтобы выбивать оккупантов и "минусовать" их.

"Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что 25 декабря украинские военные провели штурм позиций россиян. Они ликвидировали часть врагов, а оставшихся взяли в плен.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины во время боев в лесах под Кременной (Луганская область) затрофеили новейший российский танк.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонбассБахмутВойна России против Украины