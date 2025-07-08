Зеленський назвав дату спеціальної наради з послами України

Нарада з українськими послами

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.

"Очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Насамперед щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо привернення уваги наших партнерів до проєктів відновлення України", - уточнив президент.

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