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Зеленский назвал дату специального совещания с послами Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Специальное совещание президента Владимира Зеленского с послами Украины состоится 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля. Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит", - рассказал Зеленский.

По словам президента, готовится ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии.

 

Совещание с украинскими послами

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что через несколько недель проведет совещание с послами. Он ожидает от них результатов по санкциям против России и помощи Украине.

"Ожидаю абсолютно конкретных результатов по каждому региону. Прежде всего по санкциям против России, по поддержке обороны Украины, по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления Украины", - уточнил президент.

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