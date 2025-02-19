Зеленський назвав чотири країни, які проти вступу України до НАТО
Більшість європейських лідерів підтримують вступ України, за винятком Словаччини, Угорщини, Німеччини та США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням турецьке агентство Anadolu.
"Однак фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок", - сказав він журналістам в аеропорту Анкари після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Зеленський зазначив при цьому підтримку президентом Ердоганом членства України в НАТО в майбутньому.
"Якщо НАТО не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?" - сказав він, наголосивши водночас, що в його країни сильна армія, але для її утримання постійно потрібні зброя і гроші.
Зазначивши, що Україні також потрібні гарантії економічної безпеки, Зеленський заявив, що "для цього ми повинні увійти в такий великий ринок, як Євросоюз".
Нагадаємо, глава Пентагону Піт Хегсет на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.
Підтримка вступу до ЄС і НАТО серед українців залишається стабільно високою: на початку 2025 року 69% підтримують вступ до ЄС, 67% висловлюються за вступ до НАТО.