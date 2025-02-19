Зеленський назвав чотири країни, які проти вступу України до НАТО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням турецьке агентство Anadolu .

"Однак фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок", - сказав він журналістам в аеропорту Анкари після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Зеленський зазначив при цьому підтримку президентом Ердоганом членства України в НАТО в майбутньому.

"Якщо НАТО не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?" - сказав він, наголосивши водночас, що в його країни сильна армія, але для її утримання постійно потрібні зброя і гроші.

Зазначивши, що Україні також потрібні гарантії економічної безпеки, Зеленський заявив, що "для цього ми повинні увійти в такий великий ринок, як Євросоюз".

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Хегсет на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.