Як українці ставляться до вступу до ЄС і НАТО: дані опитування
Питання зовнішньополітичного вектору країни сьогодні залишається консолідуючим фактором в країні. Більшість підтримує євроатлантичну інтеграцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Підтримка вступу України до ЄС та НАТО є стабільно високою: 69% підтримують вступ до ЄС, 67% висловлюються за вступ до НАТО.
На думку 16% респондентів, вступ до ЄС може об'єднати українців в майбутньому, на думку 4% - роз'єднати
Крім того, 15% опитаних переконані, що вступ до НАТО об'єднає, а 7% - роз'єднає.
Водночас у питанні вступу до НАТО спостерігається критичне ставлення (до 20%) у Харківській та Донецькій областях.
Соціологічна група "Рейтинг" почала серію періодичних всеукраїнських соціологічних досліджень. Вони стосуються різних аспектів життя українців під час війни: загального стану справ, бачення майбутнього, сприйняття регіону, факторів гуртування й роз’єднання тощо.
У першій хвилі (20 листопада - 4 грудня 2024 року) було проведено комбіноване опитування, яке складалося з двох етапів: телефонне опитування: загальнонаціональна вибірка (2000 респондентів) + додаткові підвибірки для 9-х прифронтових і прикордонних областей (по 400 респондентів кожна). Усього - 5600 респондентів.
Похибка - не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4,9% для підвибірок 400 респондентів.
Додатково у межах першої хвилі дослідження протягом 21-28 листопада 2024 року було проведено 6 фокус-групових дискусій із постійними мешканцями прифронтових (Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська) та неприфронтових областей, які проживали на них до повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.