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Зеленський назвав чисельність української армії

Київ, Понеділок 29 січня 2024 08:49
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Зеленський назвав чисельність української армії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.

Чисельність армії в Україні

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Олексій Резніков, бувши на посаді, заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Як він казав влітку 2022 року, до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.

При цьому в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.

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