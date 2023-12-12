Зеленський назвав кількість бійців, які служать у Сухопутних військах ЗСУ

У Сухопутних військах Збройних сил України служать майже 600 тисяч бійців різних родів військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сухопутні війська України. Майже 600 тисяч воїнів різних родів військ. Сміливі. Героїчні. Потужні", - написав Зеленський.

За його словами, багатьох бійців вже відзначено державними нагородами.

"Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей. Слава нашим захисникам! Дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі", - наголосив президент.

День Сухопутних військ ЗСУ

День Сухопутних військ, який відзначають щороку 12 грудня, був встановлений указом президента України від 18 жовтня 1997 року.

Сухопутні війська - найчисленніший вид Збройних Сил України, призначені для ведення бойових дій переважно на суходолі. Вони відіграють ключову роль у захисті держави та українського народу від зовнішньої збройної агресії.