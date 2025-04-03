Зеленський назвав "червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ

"Для нас пріоритет - це наша сильна армія. Тому зменшення в рази нашої армії - це "червоні лінії". Якщо чесно, ми будемо робити все можливе, щоб залишити армію в тій кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка втричі більша ніж була на початку війни. Це наша найголовніша гарантія безпеки - сильна модернізована армія, найбільша армія Європи", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що ще однією "червоною лінією" для України є невизнання тимчасово окупованих територій російськими.

"Інші геополітичні речі - це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, російськими. Це українські території в будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших "червоних ліній", - зазначив президент.