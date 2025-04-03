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Зеленський назвав "червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час майбутніх переговорів з Росією щодо завершення війни Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на скорочення армії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівської області.

"Для нас пріоритет - це наша сильна армія. Тому зменшення в рази нашої армії - це "червоні лінії". Якщо чесно, ми будемо робити все можливе, щоб залишити армію в тій кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка втричі більша ніж була на початку війни. Це наша найголовніша гарантія безпеки - сильна модернізована армія, найбільша армія Європи", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що ще однією "червоною лінією" для України є невизнання тимчасово окупованих територій російськими.

"Інші геополітичні речі - це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, російськими. Це українські території в будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших "червоних ліній", - зазначив президент.

"Червоні лінії" України

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, Україна визначила низку "червоних ліній" для будь-якої мирної угоди з Росією.

Зокрема:

  • жодних додаткових територіальних поступок не буде, попри бажання Путіна взяти під контроль чотири українські області;
  • повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією;
  • повернення тисяч цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ і які не вважаються військовополоненими;
  • необхідність гарантій безпеки в разі порушення Путіним угоди про припинення вогню.

Також у Верховній Раді зазначали, що Україна не погодиться на територіальні поступки, обмеження оборони чи заборону вступу в НАТО в рамках мирного договору з Росією.

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