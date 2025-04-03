Зеленский назвал "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ

"Для нас приоритет - это наша сильная армия. Поэтому уменьшение в разы нашей армии - это "красные линии". Если честно, мы будем делать все возможное, чтобы оставить армию в том количестве, которое есть сегодня. Большая армия, которая втрое больше, чем была в начале войны. Это наша самая главная гарантия безопасности - сильная модернизированная армия, самая большая армия Европы", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что еще одной "красной линией" для Украины является непризнание временно оккупированных территорий российскими.

"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, российскими. Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных "красных линий", - отметил президент.