У Раді назвали три "дуже тверді червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ

Україна не погодиться на територіальні поступки, обмеження оборони чи заборону вступу в НАТО в рамках мирного договору з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю BBC .

Мережко зазначив, що у Києва є межі того, як далеко він готовий зайти для припинення війни з Росією. Зокрема, за його словами, є "три дуже тверді червоні лінії":

Територіальна цілісність. Україна ніколи не погодиться на жодні територіальні поступки, і це "не підлягає обговоренню".

Членство України в НАТО та інших міжнародних організаціях. Путін не повинен вирішувати в цьому питанні за саму Україну.

Обороноздатність. Київ не може погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна про скорочення української армії.

"Червоні лінії" України

Нагадаємо, днями радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мирна угода щодо України може включати щось на кшталт обміну територій на гарантії безпеки. Однак переговори ще тривають.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, Україна позначила низку "червоних ліній" для будь-якої мирної угоди з Росією.

Зокрема: