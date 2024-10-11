Зеленський назвав бажані терміни завершення війни

На прес-конференції перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент заявив, що представить тому план перемоги, який може примусити Росію завершити війну.

"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, й гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що цей план не став заміною мирної ініціативи України, а посилив позиції України заради наближення до миру.

"Ми можемо зробити це у взаємодії. Всі наші партнери розраховуємо і на підтримку Німеччини", - підсумував він.