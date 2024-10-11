Зеленський назвав бажані терміни завершення війни

Україна хотіла б завершити війну не пізніше, ніж у 2025 році. І так, щоб збройна агресія Росії більше не повторилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
На прес-конференції перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент заявив, що представить тому план перемоги, який може примусити Росію завершити війну.
"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, й гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що цей план не став заміною мирної ініціативи України, а посилив позиції України заради наближення до миру.
"Ми можемо зробити це у взаємодії. Всі наші партнери розраховуємо і на підтримку Німеччини", - підсумував він.
Нагадаємо, що сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що виснаження Російської Федерації вже очевидне.
Тим часом сам Зеленський раніше сьогодні заявив, що українська армія стикається з нестачею військової техніки, і підтвердив плани провести наступного місяця другий саміт миру, щоб досягти припинення війни.
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