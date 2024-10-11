Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны

Украина хотела бы завершить войну не позже, чем в 2025 году. И так, чтобы вооруженная агрессия России больше не повторилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
На пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом президент заявил, что представит тому план победы, который может заставить Россию завершить войну.
"Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году, и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что этот план не стал заменой мирной инициативы Украины, а усилил позиции Украины для приближения к миру.
"Мы можем сделать это во взаимодействии. Все наши партнеры рассчитываем и на поддержку Германии", - подытожил он.
Напомним, что сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что истощение Российской Федерации уже очевидно.
Между тем, сам Зеленский ранее сегодня заявил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военной техники, и подтвердил планы провести в следующем месяце второй саммит мира, чтобы достичь прекращения войны.
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