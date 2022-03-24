Зеленский назвал возможную цель Путина: продовольственный и политический кризис в мире

Украинский президент Владимир Зеленский назвал еще одну возможную цель президента России Владимира Путина в войне против Украины. По его мнению, одной из целей может быть мировой продовольственный и политический кризис.

"За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Следовательно, в Азии, Африке, даже Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие. Это однозначно завершится политической дестабилизацией. Может в этом тоже цель руководства Российской Федерации", - отметил Зеленский.

По его словам, лучше сейчас усилить санкции против России на столько, на сколько нужно, чтобы остановить военную машину, чем разбираться с последствиями продовольственного кризиса.