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Зеленський назвав можливу мету Путіна: продовольча і політична криза в світі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Український президент Володимир Зеленський назвав ще одну можливу мету президента Росії Володимира Путіна у війні проти України. На його думку, однією з цілей може бути світова продовольча і політична криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до країн G7.

"За цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. Отже, в Азії, Африці, навіть Європі можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство. Це однозначно завершиться політичною дестабілізацією. Може в цьому теж мета керівництва Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

За його словами, краще зараз посилити санкції проти Росії на стільки, на скільки потрібно, щоб зупинити військову машину, ніж розбиратися з наслідками продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше Зеленський у зверненні до НАТО заявив, що для боротьби з російським вторгненням Києву потрібна військова допомога без обмежень.

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Володимир ЗеленськийG7Війна Росії проти України