Зеленський назвав умови завершення війни
Завершення війни Росії проти України залежить від деяких речей. Зокрема, від бажання сторін, фінансової міцності України і небоязні західних країн воювати з РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція "Українського сніданку" в Давосі.
"Що стосується того, коли ця війна може закінчитися, я думаю, це залежить від деяких речей. Перш за все, від бажання різних сторін, бажання об'єднаного Заходу з приводу міцності і озброєння, фінансової міцності України, бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з РФ, воювати в цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми", - заявив він.
За словами президента, завершення війни також залежить від бажання Росії, оскільки війна закінчиться в будь-якому випадку.
"Ми розуміємо, що є військова частина війни і після неї в будь-якому випадку буде мирний процес і стіл переговорів і буде точно мир. Питання з ким Україна буде домовлятися, з яким президентом Росії. Це теж залежить від бажання чинного президента Росії", - підкреслив Зеленський.
На його думку, чинний президент РФ не усвідомлює в тому, що відбувається.
"Він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі і не проти кого-небудь, а за себе і за свою свободу, майбутнє. Він повинен жити в дійсності. Говорити сьогодні можна тільки з президентом РФ, немає ніякого сенсу розмовляти з посередниками", - додав Зеленський.
Президент підкреслив, що коли Володимир Путін буде готовий вийти в реальність, він точно зрозуміє, що треба закінчувати війну, розпочату ним.
"І тоді можна буде спробувати йти по дипломатичних цілях, якщо буде не пізно. Саме з цією діючою владою. А пізно це чи ні залежить від багатьох речей", - резюмував він.
Раніше президент Зеленський оголосив про готовність вести переговори щодо припинення війни з РФ. Єдиним можливим співрозмовником з цього питання він назвав Володимира Путіна.
До слова, президент Польщі Дуда виключив успіх тиску Заходу на Київ заради поступок РФ.
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