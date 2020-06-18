Зеленский назвал условия увольнения Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия при которых возможно увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова. Он отметил, что в случае, если работой Авакова будут недовольны большая часть депутатов, то вопрос об его отставке может рассматриваться.

Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - пояснила Кравчук.

При этом она добавила, что Зеленский попросил об политической ответственности.

"Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, что никто за кресла не держится, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем инициировать внутреннюю интерпелляцию внутрифракционную. Ставить вопрос об увольнении такого министра ", - заявила Кравчук.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он не руководит следствием.