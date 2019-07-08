Зеленский назвал условия снятия блокады Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, БРК-Украина)

По его словам, этот вопрос поднимался в Минске

Экономическая блокада может быть снять с Донбасса только после того, как Украина вернет захваченные и национализированы Российской Федерацией предприятия на оккупированных территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот вопрос поднимался в Минске.

"Вопрос с экономической блокадой - все это возможно. Мы в Минске об этом говорим. Я помню, как неправильно интерпретировали Кучму. Мы говорили, что все в ближайшее время можно открыть (то есть снять экономическую блокаду - ред.), Но пожалуйста верните нам незаконно национализированы наши предприятия, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях ", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве начался XXI саммит Украина-ЕС. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу и примут участие в пленарном заседании саммита.

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что XXII саммит Украина-ЕС может не понадобится. Он считает, что к этому времени Украина станет неотъемлемой частью Европы.

Кроме того, президент заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены ЕС. По его словам, санкции остаются единственным инструментом скорейшего наступления мира в Украине. И такая политика должна продлиться до полного выполнения минских соглашений, восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности.