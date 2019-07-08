Зеленський назвав умови зняття блокади Донбасу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, БРК-Україна)

За його словами, це питання піднімалося у Мінську

Економічна блокада може бути зняти з Донбасу тільки після того, як Україна поверне захоплені і націоналізовані Російською Федерацією підприємства на окупованих територіях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це питання піднімалося в Мінську.

"Питання з економічною блокадою - все це можливо. Ми в Мінську про це говоримо. Я пам'ятаю, як неправильно інтерпретували Кучму. Ми говорили, що все найближчим часом можна відкрити (тобто зняти економічну блокаду - ред.), Але будь ласка, поверніть нам незаконно націоналізовані наші підприємства, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався XXI саміт Україна-ЄС. В ході заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч і візьмуть участь у пленарному засіданні саміту.

В ході брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що XXII саміт Україна-ЄС може не знадобиться. Він вважає, що до цього часу Україна стане невід'ємною частиною Європи.

Крім того, президент заявив, що секторальні і кримські санкції будуть продовжені ЄС. За його словами, санкції залишаються єдиним інструментом швидкого настання миру в Україні. І така політика повинна тривати до повного виконання мінських угод, відновлення суверенітету України і територіальної цілісності.