Зеленский назвал условия, при которых Украина прекратит переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых наша страна прекратит любые переговоры с Российской Федерацией. Это произойдет, если оккупанты продолжат убивать наших людей в Мариуполе или же организуют "референдумы" на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

" Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе , если будет провозглашен псевдо-референдум в новых псевдо-республиках Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, должны знать и не помогать оккупантам", - заявил президент.

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