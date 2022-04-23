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Зеленський назвав умови, за яких Україна припинить переговори з Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких наша країна припинить будь-які переговори з Російською Федерацією. Це станеться, якщо окупанти продовжать вбивати наших людей в Маріуполі або ж організують "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдо-референдум в нових псевдо-республіках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але наші люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і не допомагати окупантам", - заявив президент.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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