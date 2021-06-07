UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский назвал условие вынесения вопроса об олигархах на референдум

Автор: РБК-Украина

Если в Верховной раде Украины будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинских референдум. Это является важным вопросом для украинцев.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, он заявил, что не хочет, чтобы в Украине были олигархи, поскольку это большое "политическое загрязнение имиджа" за границей. Зеленский также повторил, что за его каденцию в стране должны избавиться от всех олигархов.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка - общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент говорил заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Зеленский подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

До этого в Верховной раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийреферендумолигархи