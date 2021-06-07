Зеленский назвал условие вынесения вопроса об олигархах на референдум

Если в Верховной раде Украины будут саботировать закон об олигархах , то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинских референдум. Это является важным вопросом для украинцев.

В частности, он заявил, что не хочет, чтобы в Украине были олигархи, поскольку это большое "политическое загрязнение имиджа" за границей. Зеленский также повторил, что за его каденцию в стране должны избавиться от всех олигархов.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка - общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума", - заявил Зеленский.