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Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отвод российских войск к позициям по состоянию до 24 февраля. Также он отметил, что уничтожение людей на "Азовстали" сделает невозможными любые переговоры с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.

"Чтобы нам нормально начать говорить, надо восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения - до 24 февраля. Им надо отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, хотя Россия разрушает "все наши мосты", он считает, что "не все мосты для этого разрушены".

"Меня избирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

Ранее президент Украины уже говорил о возможное прекращение переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

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