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Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Росією

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з Росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого. Також він наголосив, що знищення людей на "Азовсталі" унеможливить будь-які переговори з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України.

"Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення - до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що, хоча Росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".

"Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України", - наголосив президент.

Нагадаємо, Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

Раніше президент України вже говорив про можливе припинення переговорів з Росією. Зокрема, причиною цього може стати знищення захисників Маріуполя.

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