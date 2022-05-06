Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отвод российских войск к позициям по состоянию до 24 февраля. Также он отметил, что уничтожение людей на "Азовстали" сделает невозможными любые переговоры с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины .

"Чтобы нам нормально начать говорить, надо восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения - до 24 февраля. Им надо отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, хотя Россия разрушает "все наши мосты", он считает, что "не все мосты для этого разрушены".

"Меня избирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины", - подчеркнул президент.