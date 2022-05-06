ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Росією

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 травня 2022 23:00
Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Росією Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з Росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого. Також він наголосив, що знищення людей на "Азовсталі" унеможливить будь-які переговори з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України.

"Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення - до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що, хоча Росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".

"Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України", - наголосив президент.

Нагадаємо, Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

Раніше президент України вже говорив про можливе припинення переговорів з Росією. Зокрема, причиною цього може стати знищення захисників Маріуполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо