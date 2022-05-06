Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з Росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого. Також він наголосив, що знищення людей на "Азовсталі" унеможливить будь-які переговори з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України .

"Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення - до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що, хоча Росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".

"Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України", - наголосив президент.