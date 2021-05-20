Зеленский назвал условие отставки Авакова

У Зеленского спросили о возможности отставки главы МВД, если подозреваемых по делу Шеремета оправдают.

"Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться... нет. И он это знает", - сказал Зеленский.

Отметим, 30 апреля Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Его отпустили под круглосуточный домашний арест.

РБК-Украина писало, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугар. Всех отпустили под домашний арест.