RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський назвав умову відставки Авакова

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав умову відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він її пов'язав її зі справою вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив на прес-конференції.

У Зеленського запитали про можливість відставки голови МВС, якщо підозрюваних по справі Шеремета виправдають.

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитись... ні. І він це знає", - сказав Зеленський.

Зазначимо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Всіх відпустили під домашній арешт.

Нагадаємо, у МВС заявляли, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Зокрема, поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийАрсен Аваков