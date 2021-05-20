Зеленський назвав умову відставки Авакова

У Зеленського запитали про можливість відставки голови МВС, якщо підозрюваних по справі Шеремета виправдають.

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитись... ні. І він це знає", - сказав Зеленський.

Зазначимо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Всіх відпустили під домашній арешт.