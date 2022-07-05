Зеленский назвал условие, при котором Россия прекратит войну в Украине

Если все страны мира введут одновременно санкции против России, то ей будет очень сложно и Кремль будет вынужден прекратит войну против Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный правительственный круглый стол The Economist.
"Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну", - заявил он.
Ранее Зеленский заявлял, что РФ наносит ракетные удары по Украине, чтобы пытается уничтожить пространство для жизни.
Напомним, ранее Зеленский назвал ракетные удары по жилым домам и базам отдыха в Одесской области осознанным российским террором.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.