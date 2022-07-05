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Зеленский назвал условие, при котором Россия прекратит войну в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Если все страны мира введут одновременно санкции против России, то ей будет очень сложно и Кремль будет вынужден прекратит войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный правительственный круглый стол The Economist.

"Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну", - заявил он.

Ранее Зеленский заявлял, что РФ наносит ракетные удары по Украине, чтобы пытается уничтожить пространство для жизни.

Напомним, ранее Зеленский назвал ракетные удары по жилым домам и базам отдыха в Одесской области осознанным российским террором.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины