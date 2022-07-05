Зеленский назвал условие, при котором Россия прекратит войну в Украине

Если все страны мира введут одновременно санкции против России, то ей будет очень сложно и Кремль будет вынужден прекратит войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный правительственный круглый стол The Economist.