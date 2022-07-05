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Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо всі країни світу введуть одночасно санкції проти Росії, то їй буде дуже складно і Кремль буде змушений припинить війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний урядовий круглий стіл The Economist.

"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ. Якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", - заявив він.

Раніше Зеленський заявляв, що РФ завдає ракетних ударів по Україні, щоб намагається знищити простір для життя.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав ракетні удари по житлових будинках і базах відпочинку в Одеській області усвідомленим російським терором.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України