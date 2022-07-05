ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал условие, при котором Россия прекратит войну в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 05 июля 2022 13:00
Зеленский назвал условие, при котором Россия прекратит войну в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Если все страны мира введут одновременно санкции против России, то ей будет очень сложно и Кремль будет вынужден прекратит войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный правительственный круглый стол The Economist.

"Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну", - заявил он.

Ранее Зеленский заявлял, что РФ наносит ракетные удары по Украине, чтобы пытается уничтожить пространство для жизни.

Напомним, ранее Зеленский назвал ракетные удары по жилым домам и базам отдыха в Одесской области осознанным российским террором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности