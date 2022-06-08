Зеленский назвал условие, при котором Россия сядет за стол переговоров

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу",- заявил Зеленский.

Президент отметил, что мир может помочь ослабить Россию мощной санкционной политикой.

"Нельзя ввести половину (санкций - ред.) и ждать результата - как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное - независимость",- добавил президент.

По словам президента, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать им в энергетической, продовольственной сфере.

"А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа - ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - заявил президент.