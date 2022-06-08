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Зеленский назвал условие, при котором Россия сядет за стол переговоров

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Среда 08 июня 2022 21:52
Зеленский назвал условие, при котором Россия сядет за стол переговоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной пока чувствует свою силу. Мир должен продолжить давить на страну-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу",- заявил Зеленский.

Президент отметил, что мир может помочь ослабить Россию мощной санкционной политикой.

"Нельзя ввести половину (санкций - ред.) и ждать результата - как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное - независимость",- добавил президент.

По словам президента, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать им в энергетической, продовольственной сфере.

"А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа - ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство финансов США запретило американским компаниям покупать российские долговые обязательства и акции на вторичных рынках.

Также недавно ЕС ввел шестой пакет санкций против России. РБК-Украина раскрывало все подробности новых ограничений.

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